الأندلس ترصد.. “شراء الأصوات” و”انخفاض المشاركة” و”تضارب أرقام لجنة الانتخابات” باليوم الأول

أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بيانًا حول سير العملية الانتخابية، أشار فيه إلى تضارب أرقام بيانات اللجنة العليا للانتخابات، واستمرار تراجع نسب المشاركة ورصد حالات شراء أصوات بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات مختلفة، خرق الصمت الانتخابي واستغلال الأطفال في الدعاية،واعتذار 90 قاضي، ماأدي إلي إرباك المشهد بدمج العديد من اللجان في كرداسة وأكتوبر وأسيوط في ظل هدوء حذر يشوب منتصف اليوم الأول للتصويت وثاني حالة رفض دخول إعلام وحالتي وفاة حتي الآن.

وقال المركز، في بيان ثاني له، إنه تم رصد الحالات التالية :

بيان اللجنة العليا للانتخابات : أصدرت اللجنة العليا بيان حددت فيه نسبة المشاركة حتي منتصف اليوم بـ 1.19% بواقع 16957 صوتا وفقا لبيان اللجنة، في حين أن هذا العدد من الأصوات يمثل 0.06 % من مجموع الناخبين في هذه المرحلة وهو ما يسترعي الانتباه خاصة مع تضارب تلك الارقام مع البيان التالي للجنة.

ضم وتأخر اللجان : تم ضم خمس لجان بدائرة أبنوب بأسيوط لعدم وصول قضاة وفي كرداسة وأكتوبر بالجيزة حيث تم ضم كافة لجان كرداسة بلجنة واحدة، تأخر فتح اللجان في المنشأة الصغرى بأسيوط و 5 لجان بدائرة أبنوب والفتح . أربعة لجان بمدرسة النهضة الإعدادية ومدرسة عمر مكرم الابتدائية لم تفتح أبوابها حني الآن للمصوتين . تغيب 50 قاضي في المنيا بواقع 10 قضاة في دائرة سمالوط و12 قاضي في أبو قرقاص و4 قضاة في دير مواس و4 قضاة في بندر المنيا وقاضيين في مطاي و9 قضاة في العدوة و9 قضاة في ملوي ومن المنتظر دمج هذه اللجان .

شراء الأصوات : تم رصد حالات شراء أصوات في دائرة العجوزة الدقي لصالح المرشح أحمد مرتضي منصور بقيمة مئة جنية مصري للصوت، وفي دائرة كفر طهرمس المرشح سعيد محمد سعيد أبو كوع، فردي مستقل يقوم بتوزيع “سبح” و”سجاجيد” صلاة علي الناخبين وجلابيب سمراء ومواد تموينية علي الناخبات ، وفي بندر أسيوط لصالح 3 مرشحين مستقلين ومرشح حزب المصريين الأحرار . والمرشح سعيد حساسين في دائرة كرداسة بالجيزة يقوم بتوزيع “أعشاب علاجية” من إنتاجه علي السيدات كرشاوى عينية .

حالات الوفاة : تم رصد حالتي وفاة حتى الآن في خلال اليوم التصويتي الأولي وفاة ناظر مدرسة بأزمة قلبية في البحيرة بمدرسة أبو الشقاف الابتدائية بمركز حوش عيسي بالبحيرة، وحالة وفاة لقاضي جراء حادث في طريقه للجنة التصويت بأسيوط.

الاشتباكات : تم رصد حالات اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين في الإسكندرية وبولاق الدكرور.

خرق الصمت الانتخابي : تم رصد توزيع دعاية من قبل أنصار المرشح أحمد مرتضي منصور أمام مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة . والمرشح رزق الحفني دعاية علي تكاتك ، واستخدام الأطفال من قبل بعض المرشحين.

المشاركة : انخفاض ملحوظ جداً في نسب المشاركة في كافة اللجان الانتخابية مع تراجع واضح جدا لمشاركة الفئات العمرية الأصغر سنا ومشاركة أكبر للفئات العمرية ما فوق الـ60 عاما من السيدات والرجال.