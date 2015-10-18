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انتهاء الاقتراع وبدأ فرز أصوات المصريين في الصين

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انتهاء الاقتراع وبدأ فرز أصوات المصريين في الصين انتهاء الاقتراع وبدأ فرز أصوات المصريين في الصين

اللجنة العليا للانتخابات

انتهت عملية الاقتراع للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب بالسفارة المصرية ببكين والقنصلية العامة فى شنغهاي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاحد بتوقيت الصين، ويعقب ذلك عملية فرز الأصوات لإبلاغها إلى اللجنة العامة للانتخابات.

واستئنفت عملية  التصويت فى الصين لليوم الثانى للانتخابات البرلمانية منذ التاسعة صباحًا، ومر اليوم بهدوء تام مثل الأمس حيث أن الجالية المصرية في الصين تعتبر صغيرة نسبياً وأغلبها من الطلاب الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد الصينية المختلفة.

كما أن معظم الأسر من الجالية تتركز فى أماكن بعيدة فى كوانزو فى مقاطعة قواندونغ بجنوب الصين وايوو فى مقاطعة تشجيانغ فى الشرق.

وبدأت السفارة المصرية فى بكين والقنصلية فى شنغهاى، صباح أمس لاستقبال الناخبين فى أول يوم للمرحلة الأولى للاقتراع، بعد أن كانا أنهيا استعداداتهما أول أمس لإجراء الانتخابات، واستقبال الناخبين حيث وصلت جميع المستلزمات اللوجيستية اللازمة لاجراء تلك العملية الديمقراطية التى تستكمل بها الخطوة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل.

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