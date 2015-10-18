أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 نصائح سريعة قبل صبغ الشعر

Google+ Print
5 نصائح سريعة قبل صبغ الشعر 5 نصائح سريعة قبل صبغ الشعر

السبت 17-10-2015 15:31

إنّ عملية تلوين الشعر قد يؤدي إلى تكسيره وجفافه. فلابد لك قبل البدء في التفكير في صبغ شعرك أن تتأكدي من أنّ شعرك في أفضل حالة، وأن يمكنه تحمل المواد الكيميائية القاسية الموجودة في أصباغ الشعر.
إليك هذه النصائح لتتبعيها قبل البدء في صبغ الشعر:
- شرب الكثير من الماء لإبقاء شعرك غنيّاً بالترطيب.
- تناول الأطعمة المفيدة والمغذية للشعر.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- حماية شعرك من الأشعة الفوق البنفسجية والملوثات التي تفسد شعرك.
- أعطي شعرك بعض الراحة من استخدام مجففات الشعر والحرارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي