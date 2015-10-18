5 نصائح سريعة قبل صبغ الشعر

إنّ عملية تلوين الشعر قد يؤدي إلى تكسيره وجفافه. فلابد لك قبل البدء في التفكير في صبغ شعرك أن تتأكدي من أنّ شعرك في أفضل حالة، وأن يمكنه تحمل المواد الكيميائية القاسية الموجودة في أصباغ الشعر.

إليك هذه النصائح لتتبعيها قبل البدء في صبغ الشعر:

- شرب الكثير من الماء لإبقاء شعرك غنيّاً بالترطيب.

- تناول الأطعمة المفيدة والمغذية للشعر.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- حماية شعرك من الأشعة الفوق البنفسجية والملوثات التي تفسد شعرك.

- أعطي شعرك بعض الراحة من استخدام مجففات الشعر والحرارة.