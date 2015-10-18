عصير البصل لـ شعر طويل على غرار جيهان فارس

اشتهرت جيهان فارس بصورها التي تبرز جمال شعرها، وهي دائماً تشدد على أنه طبيعي. إذا كنت تحبين تسريحات الشعر الطويل، تابعي الصور واكتشفي اختراعات جيهان وابتكاراتها في تحويل شعرها الطويل إلى أسلوب فني يسلط الضوء على جاذبية الشعر الطويل.

والآن، هل تريدين تطويل شعرك وتعانين من تساقطه وتقصفه. إليك خلطة طبيعية تخلصك من هذه المشاكل وتساعدك في الحصول على شعر طويل على غرار جيهان فارس.

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عصير البصل لتعزيز نمو الشعر:

يعتبر عصير البصل فعالاً في تعزيز نمو الشعر، وفي الوقت نفسه يمنع تساقطه. الجزء الأفضل في استخدام عصير البصل في روتينك للعناية بالشعر هو أنه آمن تماماً.

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت، ما يساعد في تحسين الدورة الدموية عند تدليك فروة الرأس به. إضافة إلى أنه يحسن من إنتاج الكولاجين المفيد لصحة شعرك. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في الوقاية من التهابات التي قد تصيب فروة الرأس.



عصير البصل لعلاج كل أمراض فروة الرأس:

يساعد التطبيق المنتظم لعصير البصل على التخلص من مجموعة متنوعة من المشاكل التي قد تصيب فروة الرأس وأبرزها فقدان وترقق الشعر، عدوى الخميرة، الالتهابات الفطرية، حب الشباب في فروة الرأس والقشرة. ما يعزز صحة الشعر بشكل طبيعي.

كيفية استخدام عصير البصل على الشعر؟

من السهل للغاية استخدام عصير البصل على الشعر.

1. قومي بتقشير ثلاث أو أربع بصلات ونظفيها جيداً في الماء. قطعي البصل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الخلاط لاستخراج العصير.

2. ضعي العصير مباشرة على فروة رأسك ودلكيه بلطف. ركزي أكثر على جذور الشعر وفروة الرأس.

3. انتظري لمدة ساعة واحدة على الأقل، ثم اشطفي شعرك باستخدام الماء العادي والشامبو المعتدل. افعلي ذلك يوماً بعد يوم للحصول على أفضل النتائج.

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