6 خطوات للتخلص من بثور الظهر

أحيانًا قد ترغبين في ارتداء ثوب مميز، يُكشف الظهر، لاسيما في هذه الأوقات الحارة من العام، ولكنك قد تشعرين بالإحراج، بسبب الندبات والحبوب التي تملأ ظهرك، فيكون خيارك تجنّب هذا النوع من الرداء.

لا تقلقي؛ فالظهر دائمًا ما يحتوي على كمية كبيرة من الغدد الدهنية، التي تنتج الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى سدّ مسامّ البشرة وظهور الحبوب على الظهر. لا تنزعجي كثيرًا، فهذا الأمر شائع لدى الكثيرات من السيدات، كما يمكنك التغلب عليه بواسطة الخطوات الستة.

إليك هذه الطرق للتخلص من بثور الظهر:

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1.ارتداء القطن: احرصي على ارتداء ملابس فضفاضة لتسمحي لجلدك بأن يتنفس. ويفضّل أن تكون ثيابك بيضاء مصنوعةً من القطن؛ فالقطن يمتصّ العرق والزيوت، التي تنتجها البشرة، مما يقلل خطر ظهور البثور.

2.التخلص من بقايا المواد الكيميائية من على الملابس: احرصي على شطف الملابس جيدًا للتخلص من بقايا المنظفات الكيميائية، التي تؤذي البشرة وتؤدّي إلى ظهور الحبوب على البشرة.

3.تعرق فروة الرأس: إنّ تعرق فروه رأسك، ثم ترسّب العرق على الظهر، ينقل البكتريا والأوساخ الموجودة على فروه الرأس إلى الظهر، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب على الظهر. لذا، احرصي على استخدام الشامبو المضاد للقشرة للتخلص من البكتريا وترك رأسك نظيفاً.

4. منتجات تصفيف الشعر: عند ترك شعرك على ظهرك، يعمل ذلك على انتقال المواد الكيميائية الموجودة في شعرك إلى ظهرك، ويؤدي إلى ظهور البثور على الظهر.

5.الحدّ من تناول الكربوهيدرات: النظام الغذائي الخاص بك يؤثر في ظهور الحبوب على ظهرك وأجزاء جسمك كافة، فتناول الكربوهيدرات بكثرة يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يزيد من نشاط الغدد الدهنية وظهور الحبوب؛ أما الأطعمة التي تخفض نسبة السكّر في الدم كالفاصوليا والفواكه فتقلّل من ظهور الحبوب.

6.تقشير الظهر باستمرار: احرصي على تقشير ظهرك دائمًا بالمقشر، الذي يحتوي على حمض الصفصاف أو بروكسيد البنزويل، الذي يساعدك على التخلص من الحبوب.

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