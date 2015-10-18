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سيد عبد الحفيظ: لا أستطيع رفض الأهلي.. ولا يوجد في النادي من يبدأ من الصفر

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سيد عبد الحفيظ: لا أستطيع رفض الأهلي.. ولا يوجد في النادي من يبدأ من الصفر سيد عبد الحفيظ: لا أستطيع رفض الأهلي.. ولا يوجد في النادي من يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الجديد للأهلي إنه لا يستطيع رفض طلب النادي بوجوده إلى جانب الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

واختير عبد الحفيظ مديرا للكرة خلفا للمقال علاء عبد الصادق كما أصبح جوزيه بيسيرو البرتغالي المدير الفني للفريق.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"لا يصح أن يقال إن لي شروطا كي أعود للأهلي. أوجه الشكر لعبد الصادق وفتحي مبروك وعلي ماهر ووائل جمعة".

وأضاف "لا يبدأ أحدا في الأهلي من الصفر لأنك تعمل في مؤسسة ناجحة دائما آخرها كأس السوبر. أتمنى التوفيق الفترة المقبلة فالأهلي يستحق كل تقدير ولا يمكنني رفض العمل فيه".

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