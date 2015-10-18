أرقام في الجول – الجبهة اليمنى للزمالك هزيلة بدون حازم إمام

في غياب حازم إمام عن مركز الظهير الأيمن ظهرت تلك الجبهة هزيلة هجوميا في الزمالك والفريق يخسر أمام الأهلي في السوبر بثلاثة أهداف لهدفين.

الجبهة اليسرى للزمالك أنتجت 41 تمريرة فيما بينها بالتناوب بين حمادة طلبة ومعروف يوسف ومحمود عبد المنعم "كهربا".

في المقابل الجهبة اليمنى للزمالك التي قادها أحمد توفيق مع عمر جابر ومحمد إبراهيم أنتجت فقط 25 تمريرة.

توفيق نجح دفاعيا. لكن الفريق غاب عنه الجانب الهجومي فيما يخص الناحية اليمنى بحسب ما تظهره أرقام كورة ستاتس التي تقدمها لـFilGoal.com.

وقد يفقد الزمالك خدمات حازم إمام لفترة إن قرر اتحاد الكرة معاقبته لما بدر منه في موقعة السوبر.

ففي السوبر ورغم أنه كان خارج قائمة الزمالك بسبب الإصابة، اندفع إمام إلى داخل الملعب واعتدى على لاعبي الأهلي بعد واقعة استعراض رمضان صبحي نجم الشياطين الحمر بالكرة.