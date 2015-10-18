أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يعلن عقوبة حازم إمام ويغرم الزمالك والأهلي

Google+ Print
اتحاد الكرة يعلن عقوبة حازم إمام ويغرم الزمالك والأهلي اتحاد الكرة يعلن عقوبة حازم إمام ويغرم الزمالك والأهلي

فسر مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بعدم التعامل مع الثنائي محمد صلاح وطارق مصطفى.

وجاء هذا الأمر ضمن حزمة قرارات مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم الأحد، مع تجديد الثقة في جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا للفريق.

وقال مجلس الإدارة في بيان رسمي: "حين عرضنا على صلاح وطارق مصطفى الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول وافقا".

وتابع "ثم فجأة وجدنا الثنائي يرفض العمل في الزمالك عبر وسائل الإعلام".

وأردف البيان "لهذا قرر مجلس إدارة الزمالك عدم التعامل مع محمد صلاح وطارق مصطفى لأنه يعتبر ما حدث إساءة لاه وللنادي".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طلب من صلاح ومصطفى الانضمام للجهاز الفني "بغية التحكم في فيريرا وقراراته الفنية"، ما رفضه الثنائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع