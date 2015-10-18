اتحاد الكرة يعلن عقوبة حازم إمام ويغرم الزمالك والأهلي

فسر مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بعدم التعامل مع الثنائي محمد صلاح وطارق مصطفى.

وجاء هذا الأمر ضمن حزمة قرارات مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم الأحد، مع تجديد الثقة في جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا للفريق.

وقال مجلس الإدارة في بيان رسمي: "حين عرضنا على صلاح وطارق مصطفى الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول وافقا".

وتابع "ثم فجأة وجدنا الثنائي يرفض العمل في الزمالك عبر وسائل الإعلام".

وأردف البيان "لهذا قرر مجلس إدارة الزمالك عدم التعامل مع محمد صلاح وطارق مصطفى لأنه يعتبر ما حدث إساءة لاه وللنادي".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طلب من صلاح ومصطفى الانضمام للجهاز الفني "بغية التحكم في فيريرا وقراراته الفنية"، ما رفضه الثنائي.