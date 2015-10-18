سيارات المرشحين بدأت فى نقل الناخبين للجان الانتخابية بسوهاج‎

بدأ عدد من المرشحين المستقلين والمنتمين الى أحزاب سياسية فى الدفع بعدد من سيارات لنقل الناخبين الى اللجان الانتخابية فى عدة قرى ورصد عدد من متابعى ومراقبى العملية الانتخابية تزايد تلك الظاهرة فى قرى المحافظة موضحين ان تلك هى الخروقات الاهم حتى الان بالاضافة الى تأخر فتح 58 لجنة عن الميعاد.

وانطلقت،صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.