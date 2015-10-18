صور|| توزيع “وجبات غذائية” على الناخبين كرشاوى أمام لجنة بالعمرانية

قام أحد المرشحين بتوزيع “وجبات غذائية” علي الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة أحمد زويل بالعمرانية بمحافظة الجيزة، لشراء أصوتهم لصالحه، في مخالفة انتخابية، في اليوم الأول من الرملحة الأولى لانتخابات النواب.

وأفاد مراسل وكالة أنباء “أونا”، أن المرشح يدعى “أحمد حبيب ” عن دائرة العمرانية، وأضاف مراسلنا أن عدد كبير من الناخبين المتواجدين أمام اللجنة حصلوا على الوجبات، وهم البعض بتناولها بعد وضعها على إحدى العربات الملاكي، فيما جلس البعض لتناولها على مقاعد خشبية، بينما أخذها البعض الآخر ووهم بمغادرة المكان.