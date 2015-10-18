محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالإدلاء بأصواتهم ويشيد بإقبال السيدات وكبار السن

ناشد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، جموع المواطنين بالنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تشهدها المحافظة اليوم “الأحد”، وغدًا ضمن محافظات المرحلة الأولى، واصفًا ذلك بأنه حقهم وحق بلدهم عليهم.

وأكد “الدسوقي”،- في تصريحات صحفية – اليوم على استمرار العمل في جميع لجان المحافظة، باستثناء بعض السلبيات التي تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان أو ضم بعض اللجان، وتم التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مُشيدًا بإقبال السيدات وخاصةً كبار السن على لجان بندر أسيوط، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.

وأشار “الدسوقي”، إلى التنسيق بين قوات الشرطة والجيش والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لخروج الانتخابات البرلمانية في أحسن صورة، وخاصةً خلال زيارة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المُسلحة، ويرافقه قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بتفقد بعض اللجان داخل مدينة أسيوط، واطمئنانه على الحالة الأمنية بالمحافظة، وتأمين عملية الانتخاب مشددًا على المتابعة المستمرة للمقرات واللجان الانتخابية، وتذليل جميع العقبات أمام الناخبين، لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بحرية تامة.