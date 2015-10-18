صور|| إقبال ضعيف على الانتخابات بالوادي الجديد‎

شهدت العديد من اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى بمركز الخارجة بالوادي الجديد في اليوم الأول لانتخابات مجلس ​النواب ​اقبالا متوسط لكبار السن والمزارعين والسيدات بينما تراجعت نسب مشاركة الشباب بشكل كبير. ولم يتواجد خارج اللجان سوى اقارب المرشحين.

كما تجمعت اعداد كبيره من سيارات الميكروباص تحمل صور مرشحين امام عدد من اللجان الانتخابيه لنقل الناخبين للادلاء باصواتهم في انتخابات البرلمان، وعودتهم مره أخرى لمنازلهم ولأعمالهم.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.