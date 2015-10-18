أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الأحزاب المشتركة» ترصد توجيه الناخبين في عدة لجان في الأقصر‎

Google+ Print
«الأحزاب المشتركة» ترصد توجيه الناخبين في عدة لجان في الأقصر‎ «الأحزاب المشتركة» ترصد توجيه الناخبين في عدة لجان في الأقصر‎

توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بالأقصر

رصدت غرفة الأحزاب المُشتركة بمحافظة الأقصر المُنعقده في مقر حزب المصريين الأحرار، مخالفاتٍ لأنصار أحد المرشحين بلجان مدارس “الشهداء الابتدائية – والعوامية الإعدادية”.

وقال متابعون تابعون للغرفة، إن المُخالفات تمثلت في قيام أنصار المرشح “عدنان الشقيري”، بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه.

ورصدت الغرفة، قيام أحد السيدات بتوجيه الناخبات بلجنة “وادي الملكات” للتصويت لصالح المرشح “مصطفى العديسي”، كما رصدت الغرفة قيام أنصار المرشح “حسين عبدالغني”، بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه، وذلك بإحدى اللجان بمنطقة الكرنك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا