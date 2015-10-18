«الأحزاب المشتركة» ترصد توجيه الناخبين في عدة لجان في الأقصر‎

رصدت غرفة الأحزاب المُشتركة بمحافظة الأقصر المُنعقده في مقر حزب المصريين الأحرار، مخالفاتٍ لأنصار أحد المرشحين بلجان مدارس “الشهداء الابتدائية – والعوامية الإعدادية”.

وقال متابعون تابعون للغرفة، إن المُخالفات تمثلت في قيام أنصار المرشح “عدنان الشقيري”، بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه.

ورصدت الغرفة، قيام أحد السيدات بتوجيه الناخبات بلجنة “وادي الملكات” للتصويت لصالح المرشح “مصطفى العديسي”، كما رصدت الغرفة قيام أنصار المرشح “حسين عبدالغني”، بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه، وذلك بإحدى اللجان بمنطقة الكرنك.