أسقف ملوي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمنيا

أدلى الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والانصنا والاشمونين بصوته فى الانتخابات البرلمانيه فى دائرة بندر ملوى ، والتى يتنافس بها 20 مرشحا للفوز بمقعد واحد بينهم 3 أقباط ومرشح لحزب النور وسيدة واحدة.

وفى سياق متصل إستخدم عدد من المرشحين السيارات فى نقل المواطنين للادلاء بأصواتهم الى مقار اللجان الانتخابيه لزيادة اقبال الناخبين ، وإعادتهم من جديد إلى المنازل.

يذكر أن عدد المقيدين بالجداول الانتخابيه 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات البرلمانيه موزعين على 587 مركزا انتخابيا بدوائر المحافظة والبالغ عددها 9 دوائر، حيث يبلغ عدد اللجان الفرعية 1467 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين 251 مرشحا منهم 160 مرشحا مستقلا و91 مرشحا للأحزاب للتنافس على 25 مقعدا فرديا ، كما تتنافس 4 قوائم إنتخابيه بالصعيد هى نداء مصر والصحوة المصريه وحب مصر وتيار الاستقلال.