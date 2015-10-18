أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أسقف ملوي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمنيا

Google+ Print
أسقف ملوي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمنيا أسقف ملوي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمنيا

الانبا ديمتريوس أسقف ملوى

أدلى الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والانصنا والاشمونين بصوته فى الانتخابات البرلمانيه فى دائرة بندر ملوى ، والتى يتنافس بها 20 مرشحا للفوز بمقعد واحد بينهم 3 أقباط ومرشح لحزب النور وسيدة واحدة.

وفى سياق متصل إستخدم عدد من المرشحين السيارات فى نقل المواطنين للادلاء بأصواتهم الى مقار اللجان الانتخابيه لزيادة اقبال الناخبين ، وإعادتهم من جديد إلى المنازل.

يذكر أن عدد المقيدين بالجداول الانتخابيه 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات البرلمانيه موزعين على 587 مركزا انتخابيا بدوائر المحافظة والبالغ عددها 9 دوائر، حيث يبلغ عدد اللجان الفرعية 1467 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين 251 مرشحا منهم 160 مرشحا مستقلا و91 مرشحا للأحزاب للتنافس على 25 مقعدا فرديا ، كما تتنافس 4 قوائم إنتخابيه بالصعيد هى نداء والصحوة المصريه وحب مصر وتيار الاستقلال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم