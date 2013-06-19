صفوت حجازي: لن يستطيع أحد المساس بشرعية "مرسي".. ومن يرشه بالمياه أرشه بالدم

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

نفى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، عقد اجتماع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمنزله، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة يعد فُجر وكذب واضح.

وأضاف حجازي، في لقائه ببرنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامي محمود الورواري، أنه يدعم القرارات التي تتخذها حركة حماس، مشيرا إلى أن هدفه هو أن تكون مصر عاصمة للخلافة الإسلامية.

وقال حجازي، إن تدخل حزب الله اللبناني في الأزمة السورية أدى لإحداث نوع من الحرب الطائفية، مشيرا إلى أن الحزب احتل منطقة القصير بسوريا باتفاق مع بشار الأسد، وتابع: "بشار الأسد خائن لشعبه".

وأكد حجازي، أنه دعم الثورة السورية عسكريا بعد تدخل إيران وحزب الله، وتابع: "إذا لم يرتدع حزب الله سنرسل 20 ألف مقاتل لتحرير القصير".

كما أكد حجازي، أنه سيدعم الرئيس محمد مرسي خلال مظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أنه يرفض العنف أو إراقة الدماء، ومن "يرش الرئيس بالمياه أرشه بالدم، والمعارضة ليس من حقها إسقاط الرئيس لأنه رئيس شرعي منتخب، ويخبطوا دماغهم في الحائط".

واختتم: "لن يستطيع أحد المساس بشرعية مرسي حتى لو نزل الجيش، واحذروا غضبة الإسلاميين".