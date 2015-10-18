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إقبال متزايد لكبار السن والسيدات على لجان الانتخابات فى مركز طما بسوهاج

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إقبال متزايد لكبار السن والسيدات على لجان الانتخابات فى مركز طما بسوهاج إقبال متزايد لكبار السن والسيدات على لجان الانتخابات فى مركز طما بسوهاج
شهد مركز طما بمحافظة سوهاج إقبالا متوسطا من قبل الناخبين فى التصويت على الانتخابات البرلمانية فى مختلف اللجان، وشهدت أغلب اللجان إقبالا من كبار السن والسيدات فيما اختفى الشباب من المشهد باستثناء أقارب المرشحين وما زالت الأوضاع فى المركز تتسم بالهدوء فى سير العملية الانتخابية.

ويصوت مليونان و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة فى سوهاج لاختيار 22 نائبا من بين 232 مرشحا بـ12 دائرة هى بندر ومركز سوهاج وأخميم وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والعسيرات والمنشاة والمراغة وطما وطهطا وجهينة .

ويصل عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة إلى 734 مركزا تضم 1383 لجنة فرعية يشرف عليها جميعا 1382 قاضيا ومستشارا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب " و "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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مصر 365

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