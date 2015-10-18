دمج 52 لجنة انتخابية بالمنيا، لتأخر وصول القضاة إليها

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا انه تم دمج 52 لجنة انتخابية، كان قد تأخر القضاة عن الوصول إليها ، حيث تعمل حاليا جميع اللجان الانتخابية على استقبال الناخبين، بإجمالي عدد لجان يصل إلى 1415 في المحافظة

وكان اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، قد أجرى اتصالات بمجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، لدمج جميع اللجان الانتخابية، التي شهدت تأخر للقضاة في عدد من مراكز المحافظة.

ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ 9 تحت اشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا فرديا مخصصة للمحافظة بالبرلمان.

كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "

>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .

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