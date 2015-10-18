دمج 52 لجنة انتخابية بالمنيا، لتأخر وصول القضاة إليها

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا انه تم دمج 52 لجنة انتخابية، كان قد تأخر القضاة عن الوصول إليها ، حيث تعمل حاليا جميع اللجان الانتخابية على استقبال الناخبين، بإجمالي عدد لجان يصل إلى 1415 في المحافظةإعلان - Ads إعلان - Ads
كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "
وكان اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، قد أجرى اتصالات بمجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، لدمج جميع اللجان الانتخابية، التي شهدت تأخر للقضاة في عدد من مراكز المحافظة.
ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ 9 تحت اشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا فرديا مخصصة للمحافظة بالبرلمان.
كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "
>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .
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