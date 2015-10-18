صور|| محافظ الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير عملية التصويت

قام اللواء خالد زكريا محافظ الجيزة، منذ قليل، بجولة تفقدية للجان الانتخابية بالمحافظة للوقوف حول سير العملية الانتخابية بالشكل الطبيعي.
وأشار المحافظ بأن العملية الانتخابية تسير كما يجب دون وجود أن عوائق لها في نطاق محافظة الجيزة , مؤكدًا أنه حتي الأن لم يتم أي رصد أي حالات تعمد افساد “العرس الديمقراطي” الذي تعيشه مصر الأن.
وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.
المراسل : عمر عبدالناصر