محافظ الجيزة: التصويت دور المواطن أمام الله والوطن

أكّد الدكتور خالد زكريا، محافظ الجيزة، على أهمية دور المواطن المصري فى الإدلاء بصوته خلال الانتخابات البرلمانية، كما لفت إلى وجود تعليمات مشددة بالتعامل الفوري مع المخالفات الانتخابية.

وقال “زكريا”، خلال لقاءٍ له على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، اليوم، أنّ دور المواطن أمام الله والوطن الإدلاء بصوته في الانتخابات، متوقعاً ارتفاع أعداد الناخبين عصر اليوم، بعد انخفاض درجات الحرارة.