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محافظ الجيزة: التصويت دور المواطن أمام الله والوطن

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محافظ الجيزة: التصويت دور المواطن أمام الله والوطن محافظ الجيزة: التصويت دور المواطن أمام الله والوطن

الدكتور خالد زكريا، محافظ الجيزة

أكّد الدكتور خالد زكريا، محافظ الجيزة، على أهمية دور المواطن المصري فى الإدلاء بصوته خلال الانتخابات البرلمانية، كما لفت إلى وجود تعليمات مشددة بالتعامل الفوري مع المخالفات الانتخابية.

وقال “زكريا”، خلال لقاءٍ له على فضائية “الغد العربي” ، اليوم، أنّ دور المواطن أمام الله والوطن الإدلاء بصوته في الانتخابات، متوقعاً ارتفاع أعداد الناخبين عصر اليوم، بعد انخفاض درجات الحرارة.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

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