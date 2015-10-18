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“بوسترات” و”لاب توب”.. مخالفات أحد المرشحين أمام لجنة انتخابية بالهرم

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“بوسترات” و”لاب توب”.. مخالفات أحد المرشحين أمام لجنة انتخابية بالهرم “بوسترات” و”لاب توب”.. مخالفات أحد المرشحين أمام لجنة انتخابية بالهرم

مخالفات أحد المرشحين أمام لجنة انتخابية بالهرم

رصدت عدسة وكالة أنباء “أونا”، قوع مخالفات أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة اطلعت حرب بالكنيسة في الهرم‎، حيث قام أحد أنصار مرشح باستخدام الاب توب لتعريف الناخبين برقم لجنتهم الانتخابية وتسهيل الأمر عليهم وكذلك توجيههم لانتخاب مرشحه، بجانب تعليق لافتات المرشح على “ترابيزة”.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

المراسل : عمر جمال

 

 

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