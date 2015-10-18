افتتح محمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم التي تقيمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر بمشاركة 31 عضو من 16 دولة هى أوغندا – تنزانيا – بوركينافاسو – الكاميرون – تشاد – كوت دفوار – كونغو – غانا – مدغشقر – مالاوى – مالى – نيجيريا – النيجر- السودان – المغرب – الجزائر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نجدى فراج مدير التدريب أن هذه الدورة التدريبية تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات فى مجالات الطاقة النووية والذرية بهدف تطوير استخداماتها فى المجالات السلمية، وضبط وقياس نسب الانبعاثات الإشعاعية خاصة فى مجالات الصحة والغذاء والمجالات العلمية والطبية المتعددة.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى دائمًا لتطوير المعرفة وتبادلها ما بين الخبراء من شتى أنحاء العالم لذلك تستضيف فى هذه الدورة عدد من نخبة خبراء الطاقة الذرية البريطانيين والأمريكان للتعرف على أحدث الأبحاث العلمية فى مجالات الطاقة النووية.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على أهمية استضافة المؤتمرات والدورات التدريبية الدولية فى محافظة الأقصر التاريخية لتبادل الخبرات فى كافة المجالات والتعرف على عظمة الحضارة الفرعونية وتفوق الفراعنة فى مختلف العلوم والفنون لأن تبادل المعارف ليس مجرد أساس علمى ولكنه مبدأ إنسانى هام لتحقيق التطور والتقدم للشعوب وخاصة ذلك التطوير الذى يستهدف الموارد البشرية وموارد الطاقة التى تعد أول سبل التقدم والتطور الحضارى.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بوابة الفجر: بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح الدورة التدريبية الإقليمية لتقييم مصادر اليورانيوم.