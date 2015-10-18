بالصور.. إقبال كثيف بالقرى ومتوسط بالمدن في انتخابات سوهاج

شهدت اللجان الانتخابية بسوهاج إقبالاً متباينًا في الساعات الأولي من الانتخابات البرلمانية، كما شهدت اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وقام رجال الشرطة والجيش بإحكام قبضتهم على اللجان ومحيطها ونجحوا حتى الآن في تسيير العملية الانتخابية دون مشاكل.

وفي قرى سوهاج، شهدت اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من اليوم الأول، توافد الناخبين بكثافة وامتدت الطوابير أمام اللجان خاصة في القرى التي يمثلها بعض المرشحين، حيث حرص أنصار كل مرشح على التواجد والمشاركة والإدلاء بصوته، بينما كانت اللجان الموجودة بالقري التي تخلو من المرشحين أكثر هدوءً.

أما اللجان الانتخابية في مدن سوهاج الكبيرة فشهدت إقبالاً متوسطًا خاصة في لجان المناطق الشعبية التي يحرص أهلها علي النزول والمشاركة ومناصرة مرشحيهم، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال علي اللجان في الساعات القليلة القادمة.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.