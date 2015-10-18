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الحكومة اليمنية توافق على إجراء محادثات جديدة مع الحوثيين

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الحكومة اليمنية توافق على إجراء محادثات جديدة مع الحوثيين الحكومة اليمنية توافق على إجراء محادثات جديدة مع الحوثيين

أرشيفية

وافقت اليمنية اليوم الأحد، على إجراء محادثات جديدة مع جماعة الحوثي الشيعية.

وكانت الحكومة اليمنية تلقت بالأمس، الحكومة دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من المشاورات، مع جماعة الحوثي الشيعية، وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وذكرت الوكالة التي تديرها الحكومة, أن المبعوث الأممي الخاص اسماعيل ولد الشيخ نقل، دعوة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، للحكومة اليمنية لـ”عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216″.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي ان “الحكومة اليمنية سترد رسميا على الدعوة الأممية خلال 48 ساعة”، وقال إن “الحكومة تمد يدها للسلام واحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن”.

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