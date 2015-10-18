الزند يبلغ وزير الداخلية بتلقي بعض القضاة المشرفين على الانتخابات لتهديدات

طلب أحمد الزند، وزير العدل، من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، التحقيق الفوري في الوقائع المتعلقة بتلقي بعض القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، لرسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم المحمولة لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع، مشيرًا إلى أنه تم على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتأمين هؤلاء القضاة.

قال المستشار علاء قنديل عضو غرفة عمليات وزارة العدل، في تصريح له، إن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى من جانب بعض المرشحين، تفيد قيام بعض المنافسين لهم باختراق الصمت الانتخابي، حيث تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وكذلك تذليل أسباب كافة الشكاوى الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية من جانب بعض الأفراد.