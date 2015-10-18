فيديو|| أحمد مرتضى: فرق السما والأرض بين هذه الانتخابات وانتخابات الحزب الوطني

رصدت عدسة وكالة أونا للأنباء لحظة إدلاء أحمد مرتضى منصور، المرشح عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقي و العجوزة، بصوته الانتخابي بأنتخابات البرلمانية، بمدرسة الوفاء بميت عقبة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية.

وقال مرتضى بعد الانتهاء بالأدلاء بصوته إنه يتنمي من كافة المرشحين التوفيق، وأنه متقبل نتيجه الانتخابات أينما كانت, وطالب الناخبين بضرورة النزول الي المقرات الأنتخابية لأختيار مرشحهم و إتمام العملية الانتخابية بشكل يليق بالمصريين .

وأكد مرتضى رضائه بالشكل الذي تقوم عليه العملية الانتخابية، وأنه يوجد فرق بين هذه الانتخابات وما قبها بوصفه “فرق السما و الأرض بين هذه الانتخابات وانتخابات الحزب الوطني”.