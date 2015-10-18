الانتخابات تؤجل نظر جميع قضايا الإرهاب المقررة اليوم لتعذر حضور المتهمين

تسببت المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والمقررة إجراؤها لمدة يومين بـ14 محافظة اليوم وغدا فى تأجيل قضايا محكمة الإرهاب المقررة نظرها أمام الدوائر اليوم، حيث تعذر حضور المتهمين بجميع القضايا، وهو ما أدى إلى تأجيل نظرها اليوم، نظرا لانشغال الأجهزة الأمنية بتأمين اللجان بتلك المحافظات.

فقد قرر المستشار فتحى بيومى، رئيس إحدى داوئر محكمة الإرهاب تأجيل قضية محاكمة 11 متهمًا اشتركوا فى التجمهر، وإحراق سيارة شرطة، بمنطقة الطالبية فى الهرم، فى القضيتين رقمى 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة. والتى كان من المقرر عقدها بجلسة اليوم بمحكمة أكاديمية الشرطة.

كما قرر المستشار معتز خفاجى، رئيس الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الإرهاب تأجيل ثالث جلسات محاكمة 379 متهمًا فى قضية "أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المهتمين من محبسهم، كما قرر تاجيل محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كما قررالمستشار سمير أسعد يوسف، تأجيل نظر محاكمة 5 متهمين بقضية إحراق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين لدواعٍ أمنية، بسبب التأمين الذى تكثفه الأجهزة الأمنية على اللجان الانتخابية.

وكان مصدر أمنى، قد أكد أن مصلحة السجون قد خاطبت جميع الدوائر الجنائية بشأن تعذر نقل المتهمين إلى المحاكمات لدواع أمنية.