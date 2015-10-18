حبس المتهمين بقتل حداد رفض دفع 500 جنيه ثمن مخدرات اشتراها منهم بالقليوبية

أمر إسلام شريف رئيس نيابة مركز شرطة بنها بحبس "مسجل خطر" و"عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم و3 هاربين بقتل حداد بالرصاص بسبب خلاف على 500 جنيه ثمن كمية من المخدرات اشتراها منهم، وحيازة كمية من الأسلحة الآلية والخرطوش.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالعثور على جثة "ياسر.ا.ا" 35 سنة حداد، سبق اتهامه فى 6 قضايا (حيازة سلاح نارى – ضرب – تبديد) آخرها برقم 37 جنايات مركز بنها لسنة 2010 - مصابة بطلق نارى وبحوزته هاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة) وعدد من الأقراص المخدرة.

أكدت تحريات الرائد أسامة ندا رئيس مباحث مركز شرطة بنها أن المتهمين هم كل من " أحمد. ع. م" وشهرته (ترش)- 25 سنة- عاطل" وحمادة ع ع " وشهرته ( شاورما ) 29 سنة عاطل و"علام ف ع "31 سنة عاطل و"يحيى م ح" وشهرته (العصير) 35 سنة، وأنهم كونوا تشكيلا عصابياً تخصص فى السرقات بالإكراه واستهداف تجار المواد المخدرة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مواد مخدرة ومتحصلات البيع تحت تهديد الأسلحة النارية.

وباستهداف المتهمين تمكن النقباء أحمد ربيع ويوسف شعيب وإسماعيل خطاب معاونو مباحث مركز بنها من القبض على المتهم الأول، واعترف أنه كان شريكا لكل من "حمادة.ع.ع" وشهرته (شاورما) 29 سنة عاطل و"علام.ف.ع"31 سنه عاطل و"يحيى.م.ح" وشهرته (العصير) 35 سنة فى جريمة القتل، وأن المجنى عليه حصل من المتهم الثانى على كمية من المواد المخدرة لبيعها ولم يسدد من ثمنها 500 جنيه وعند مطالبته تهرب منه فتوجهوا إليه وطالبوه بالمبلغ فحاول الفرار فقام المتهم الثالث بإطلاق الرصاص عليه فلقى مصرعه واستولى على هاتفه المحمولة وألقوه بالمصرف وتركوه وفروا هاربين.

وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته أنهم يخفون الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة لدى "عبيد.م.ع" 40 سنة عاطل والذى باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقيتين آليتين و3 خزن و83 طلقة من ذات العيار و3 بنادق خرطوش و50 جرام حشيش، واعترف أن المتهمين أخفوا هذه المضبوطات عنده.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7653 إدارى مركز بنها لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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