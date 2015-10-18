حبس 4 أشخاص قتلوا خفيرا نظاميا وأصابوا آخر وخطفوا محاميا بالدقهلية

أمر المستشار إيهاب أبو عيطة المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس أربعة متهمين من المتورطين فى خطف محامٍ وقتل الخفير النظامى السادات محمد حسانين، وإصابة الخفير النظامى "عيد الشبراوى"، بعد إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم بكمين كوبرى الحدادة بناحية مركز بنى عبيد.

وترجع أحداث الواقعة بعد قيام مجهولين بإطلاق النار على أفراد الكمين وإصابة خفير وقتل آخر.

وعلى الفور أمر اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، وبالتحريات توصل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث بنى عبيد بتورط عصابة مسلحة بالواقعة وقيامه بخطف محامٍ من دائرة المركز للمطالبة بفدية.

وبعد أن اعترضهم أفراد الكمين قاموا بإطلاق النار عليهم وتركوا المحامى وفروا هاربين، وتبين أن العصابة مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وتم إلقاء القبض عيهم وعرضهم على النيابة العامة وجارى ضبط باقى أفراد العصابة.