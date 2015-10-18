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إبراهيموفيتش: مواجهة ريال مدريد ' متعة ' .. نحن مستعدون لهم

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إبراهيموفيتش: مواجهة ريال مدريد ' متعة ' .. نحن مستعدون لهم إبراهيموفيتش: مواجهة ريال مدريد ' متعة ' .. نحن مستعدون لهم

وصف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان مواجهة فريقه لريال مدريد بالممتعة مؤكدا استعداده للمباراة التي ستنطلق الأربعاء على ملعب بارك دي برنس بفرنسا.

ويستضيف بطل الدوري الفرنسي فريق ريال مدريد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويتصدر الأخير المجموعة بفارق هدف عن سان جيرمان بعد فوزهما في المباراتين السابقتين.

وقال الدولي السويدي لموقع سبورت24 الفرنسي:"سنواجه على ملعبنا أحد أفضل الفرق في العالم. مواجهتهم أمر ممتع".

وأضاف "الآن نستطيع التركيز على هذه المباراة فنحن مستعدون لهم".

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