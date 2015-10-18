بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والصحة فى الدول العربية الخاصة بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، برئاسة العراق ومشاركة ممثلى الجهات المعنية.

وصرحت المستشارة وداد القيسى المستشارة بمجلس شورى الجمهورية العراقية "رئيسة الاجتماع" بأن هذا الاجتماع هو الأخير الخاص بمناقشة مشروع الاتفاقية العربية، لمنع ومكافحة الاتجار فى الأعضاء البشرية لبحث تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء ومكافحة الاتجار فيها، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سبقه خمسة اجتماعات، حيث تم التوصل خلالها للصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية من خلال الاسترشاد بالقوانين الداخلية للدول العربية.

وقالت فى تصريحات لها على هامش الاجتماع، إن هذه الاتفاقية سيتم رفعها فى صيغتها النهائية لمجلس وزراء العدل فى اجتماعهم المقرر 19 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن مشروع الاتفاقية استغرق عمله عامين، وتم إجراء العديد من التعديلات عليها، حيث تم الأخذ بآراء خبراء من الأطباء من وزارات الصحة العرب ورجال الدين وليس فقط الرأى القانونى أو رأى وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز النقاط الموجودة فيما يتعلق بالمسائل الطبية وأمور الدين.