الجامعة العربية: انعقاد الاجتماع الوزارى بشأن فلسطين بعد اجتماع مجلس الأمن

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أنه سيتم تحديد موعد عقد الاجتماع الوزارى العربى الطارئ الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة يوم 22 أكتوبر الجارى والتى سيشارك فيها عدد من وزراء الخارجية العرب والامين العام لجامعة الدول العربية الدكتورنبيل العربى والمخصصة لبحث الوضع فى الشرق الأوسط .

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى اليوم الاحد انه فى ضوء المشاورات الجارية حاليا بين الامين العام للجامعة العربية ودولة الامارات العربية المتحدة " الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية " ودولة فلسطين ، وفى ضوء الجهود العربية المبذولة حاليا على مستوى مجلس الامن بطلب توفير الحماية الدولة للشعب الفلسطينى ، سيتم تحديد موعد عقد اجتماع وزارء الخارجية العرب الطارىء خلال الفترة المقبلة ، بعد انعقاد جلسة مجلس الامن المقررة يوم 22 اكتوبر بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة العربية لبحث الوضع فى الشرق الاوسط .

وأضاف بن حلى أن الاجتماع الوزارى العربى سيتم تحديده فى ضوء نتائج هذه الجهود، والهادفة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتواصلة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة .