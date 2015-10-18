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ارتفاع حصيلة الغارات الجوية الروسية على ريف حمص بسوريا لـ 72 قتيلا

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ارتفاع حصيلة الغارات الجوية الروسية على ريف حمص بسوريا لـ 72 قتيلا ارتفاع حصيلة الغارات الجوية الروسية على ريف حمص بسوريا لـ 72 قتيلا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، ارتفاع أعداد قتلى الغارات الروسية وهجمات قوات النظام السورية على ريف حمص خلال اليومين الماضيين إلى 72 قتيلا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المرصد قوله "إن طائرات روسية شنت غارات جوية على قرية تير معلة وبلدة الغنطو فى ريف حمص الشمالى وهو ما أسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى على ريف حمص الشمالى إلى 72 قتيلا على الأقل".

وفى السياق ذاته، أفاد المرصد أن القوات الحكومية سيطرت على 5 قرى فى ريف حلب، خلال محاولتها فك الحصار عن مطار كويرس العسكرى.

وأشار المرصد إلى أن القوات الحكومية مدعومة بمسلحين أجانب وغطاء جوى روسى تمكنت من التقدم فى ريف حلب بعد معارك مع مسلحى داعش.

وأكد المرصد مقتل عدد من القوات الحكومية وتدمير آليات عسكرية فى محيط جبل عزان وقرية عبطين فى ريف حلب الجنوبى خلال الاشتباكات الدائرة بين الطرفين.
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مصر 365

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