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بالصور.. إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

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بالصور.. إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل بالصور.. إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل
أصيب عدد من طلبة جامعة "بوليتكنك فلسطين"، بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع وتم نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، خلال المواجهات التى اندلعت بالقرب من مستوطنة "بيت حجاي" جنوب الخليل.

كان العشرات من طلبة الجامعة الفلسطينية قد خرجوا فى مسيرة غاضبة ومنددة بزيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين.

وقام الشبان برشق جنود الاحتلال الإسرائيلى بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارت، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وقد شوهدت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى وهى تقدم الإسعافات للمصابين، فيما تم نقل إصابة واحدة إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء إصابته بالاختناق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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