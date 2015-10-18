العاهل السعودى يبحث مع رئيس جيبوتى الأحداث فى المنطقة

عقد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاحد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله ، الذى يزور المملكة حاليا ، ناقشا خلالها تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى الأحداث فى المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان والرئيس جيله استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات ، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث فى المنطقة .

واضافت "واس" أن الرئيس إسماعيل عمر جيله قلد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام نجمة جيبوتى الكبرى، الذى يعد أرفع وسام فى جيبوتى، تقديراً لجهود خادم الحرمين الشريفين فى خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل فى وقت سابق فى قصر اليمامة بالرياض اليوم الرئيس جيله .

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس إسماعيل عمر جيله، وتأتى زيارة الرئيس جيله تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز،قبل زيارتين أخريين يقوم بهما كل من الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا، هيلى ماريام ديسالين الى المملكة خلال شهر أكتوبر الحالى .