داود أوغلو: ألمانيا تدعم تركيا فى مواجهة الإرهاب

قال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركى إن تركيا تبحث عن حل جيد للأزمة السورية قائلا: "الأزمة فى سوريا هى السبب الرئيسى لتدفق اللاجئين إلى أوروبا".

وأضاف أحمد داود اوغلو رئيس الوزراء التركى، خلال مؤتمر صحفى له اليوم، أنه من المهم التعاون بين تركيا ودول أوروبا لحل أزمة طالبى اللجوء، قائلا: "يجب علينا أن نتعاون لمواجهة أزمة اللاجئين".

وأشار أحمد داود اوغلو رئيس الوزراء التركى، إلى أن تركيا لم تحصل على أى مساعدات لمواجهة أعباء اللاجئين لافتا أنها تعمل على مكافحة عصابات تهريب طالبى اللجوء إلى أوروبا.

وتابع داود أوغلو، أن ألمانيا تدعم تركيا فى مواجهة الإرهاب وأنهم سعداء جدا باللقاء بين تركيا وألمانيا لحل قضية اللاجئين.