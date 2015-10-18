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زكى بدر لـ"اليوم السابع": الإقبال على التصويت سيتزايد بعد فترة العمل

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زكى بدر لـ"اليوم السابع": الإقبال على التصويت سيتزايد بعد فترة العمل زكى بدر لـ"اليوم السابع": الإقبال على التصويت سيتزايد بعد فترة العمل
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول الانتقادات التى وجهت للحكومة بعدم منح إجازة رسمية لإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، إنه لا توجد مخالفة قانونية فى ذلك للحكومة تعرضها للوم على عدم إعطائها إجازة رسمية، موضحا أن الإقبال سيتزايد بعد انتهاء وقت العمل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإجازات فقط هى التى تقرها وزارة التربية والتعليم للمدارس التى يوجد بها انتخابات، منوها إلى أن مد فترة التصويت سواء لساعات أو يوم ثالث هو فى يد العليا للانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات تسير حتى الان بشكل طبيعى.


>- وزير التنمية المحلية: لا معوقات أمنية باللجان الانتخابية وضم لجان بسبب التأخير
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- وزير التنمية المحلية : الحكومة تعهدت بإعلان كافة تفاصيل العملية الانتخابية
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- بدء المؤتمر الصحفى لوزير التنمية المحلية بغرفة عمليات مجلس الوزراء
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مصر 365

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