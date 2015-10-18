محافظ الاسماعيلية يشهد حفل بيت العائلة لتكريم أبطال أكتوبر

شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية و المهندس ابو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد و العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة و عدد كبير من القيادات التنفيذية و السياسية و الشعبية الاحتفالية الكبيرة التى نظمها مجلس ادارة بيت العائلة الاسماعيلاوية بالاسماعيلية برئاسة احمد رشوان والتى اقيمت بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات و ذلك لتكريم عدد من رجال القوات المسلحة من ابطال حرب اكتوبر 1973 و عدد من القيادات الامنية و رجال الشرطة ورموز الاسماعيلية وخلال الاحتفالية تم تكريم المحافظ و مدير الامن و عدد من اسماء شهداء الاسماعيلية الابرار.>وذلك فى اطار احتفالات محافظة الاسماعيلية بأعياد نصر اكتوبر 1973 العظيم و الذى يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق السادس عشر من شهر اكتوبر.

وقد شمل التكريم كلا م - رجال القوات المسلحة من ابطال حرب اكتوبر المجيدة :الشهيد البطل محمد انور السادات واللواء حسن حسنين عبد الخالق واللواء محمد حمدى سالم اللواء فاروق احمد سويلم واللواء مجدى المحمد واللواء نيازى مغربى على والعميد محمد السيد الحديدى والعميد سيد محمد رمضا ن والعميد علاء البارودى وللواء حسين القفاص و اللواء عبد العزيز بسيونى و الشهيد المجند ابانوب صابر جاب اللة و الرائد ثروت صليب والبطل نقيب محمد السيد عبد الفتاح و البطل صلاح عبد العظيم على حسن والبطل احمد مليسى عبد الرحيم والبطل محمود صالح محمود والبطل حسنى ابوضيف عبد الوها والبطل سمير حسونة و البطل احمد عبد الجليل.

ومن رجال الشرطة اللواء سيد حماد احمد شرف الدين واللواء حلمى السيد سكر واللواء على القرقار و اللواء مدحت عبد الله المحمد والشهيد النقيب محمد صالح السما ومن الذين اسهموا فى الاعداد لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة اللواء يس طاهر (محافظ الاسماعيلية ) واللواء على العزازى مدير الامن بالاسماعيلية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اللواءكامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ورئيس اركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد الجيش الثانى والسكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية والسكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية ورئيس مركز و مدينة الاسماعيلية ورؤساء المدن والقرى والاحياء بالمحافظة ومن رموز الاسماعيلية : النائب احمد ابوزيد والنائبة الراحلة سوسن الكيلانى والدكتور محمد اليمانى واخرون.