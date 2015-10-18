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إقبال كبار السن والسيدات على لجان دائرة طما بسوهاج

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إقبال كبار السن والسيدات على لجان دائرة طما بسوهاج إقبال كبار السن والسيدات على لجان دائرة طما بسوهاج
شهد مركز طما بمحافظة سوهاج، إقبالا متوسطا من كبار السن والسيدات على لجان الدائرة، فيما اختفى الشباب من المشهد باستثناء أقارب المرشحين.

ويصوت مليونين و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة فى سوهاج لاختيار 22 نائبا من بين 232 مرشحا بـ12 دائرة هى بندر ومركز سوهاج وأخميم وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والعسيرات والمنشأة والمراغة وطما وطهطا وجهينة . ويصل عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة إلى 734 مركزا تضم 1383 لجنة فرعية يشرف عليها جميعا 1382 قاضيا ومستشارا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .
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