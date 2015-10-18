مدير أمن الإسكندرية: اللجان مؤمنة بالكامل وهدفنا تسهيل مهمة الناخب

قال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن هناك بعض مروجى الشائعات يستخدمون عددا من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعى ونشر أخبار من شأنها إثارة الذعر لدى الناخبين، منها وجود اشتباكات أو قنابل وخلافه، مطالباً المواطنين بعدم تصديق ذلك قائلاً: "قوات التأمين المتواجدة أمام المقرات كافية لمنع أى محاولات للخروج عن القانون".

وقال حجازى فى تصريحات له أثناء تفقده لجنة مدرسة رشدى الثانوية الصناعية بنات، إن العملية الانتخابية تتم منذ الصباح الباكر بسهولة ويسر، وتقوم قوات الحماية بالإضافة إلى عمليات التأمين والحماية بدور تسهيل مهمة الناخب وتوفير سبل الراحة اللازمة له خاصة كبار السن والمعاقين منهم .

وقال حجازى، إن قوات التأمين رصدت عددًا من المخالفات الانتخابية أمام المقرات وتم التعامل الفورى معها وضبط المخالفين.