حالة إغماء لإحدى المراقبات داخل اللجان الانتخابية بالفيوم

>شهدت لجنة الانتخابات بالمدرسة الثانوية الفنية بقرية العجميين بمركز أبشواى حالة إغماء لإحدى المراقبات باللجنة بعد إصابتها بحالة هبوط.

أكد الدكتور سامح محمد السيد مدير مرفق إسعاف الفيوم، إصابة المراقبة هبة محمد عثمان 22 سنة بهبوط أثناء تواجدها باللجنة قبل نقلها بسيارة الإسعاف المتواجدة أمام اللجنة إلى مستشفى أبشواى المركزى.

وأشار مدير مرفق الإسعاف إلى انتشار سيارات الإسعاف بجميع الميادين وأمام اللجان طبقا للخطة التى تم وضعها مسبقا.

يبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليونا و695 ألفا و277 ناخبا، يصوتون فى 847 لجنة فرعية، تحت إشراف 338 مقرا انتخابيا، حيث تضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة فى 47 مقرا يصوت بها 248 ألفا و335 ناخبا، و117 لجنة فى 31 مقرا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 ألفا و861 ناخبا، و172 لجنة فى 88 مقرا بدائرة مركز إطسا مقيد بها 331 ألفا و314 ناخبا، و99 لجنة فى 33 مقرا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 آلاف و596 ناخبا، و143 لجنة فى 54 مقرا بمركز سنورس مقيد بها 288 ألفا و19 ناخبا، و188 لجنة بمركزى إبشواى ويوسف الصديق ضمن 85 مقرا مقيد بها 371 ألفا و792 ناخبا..

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر"، و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة.".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.