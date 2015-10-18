وزير التنمية المحلية: لا شكاوى من المنظمات الدولية حتى الآن

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة القرار فيما يتعلق بإمكانية مد يوم ثالث للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه لا يوجد أى شكاوى من المنظمات الدولية، وإنه سيكون هناك تسهيلات للمواطنين وفق كل مصلحة حكومية.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر غرفة العمليات، أن إبطال مفعول القنابل التى عثر عليها لم يؤثر على سير العملية الانتخابية فى أول أيامها.

ومن جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه لا يوجد شكاوى حتى الآن من المنظمات الدولية فى تغطية الانتخابات البرلمانية.

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