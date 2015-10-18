وزير الاستثمار يبحث مع سفير بريطانيا ترتيبات زيارة الرئيس السيسى للندن

استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الأحد، جون كاسون، سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض الترتيبات اللازمة للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة البريطانية لندن، وأوجه التعاون المشترك والعلاقات المصرية البريطانية، والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار أن الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية إلى لندن زيارة لها ثقل خاص، خاصة أنها تأتى فى ظل قيام مصر بتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق السياسية والمتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن الزيارة ستشمل التركيز على الشقين السياسى والاقتصادى، وسيتم خلالها استعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات والترويج للفرص المصرية، خاصة فى مجال الخدمات اللوجستية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومشروع تنمية محور قناة السويس والطاقة والبنية التحتية، بجانب التعاون مع بورصة لندن.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن أجندة الزيارة الاقتصادية تتضمن إجراء العديد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الشركات البريطانية العاملة فى مصر لزيادة ضخ استثماراتها وزيادة حجم التعاون المشترك، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من كبريات الشركات البريطانية والشركات متعددة الجنسيات وصناديق الأسهم الخاصة، والتى تعتزم الحكومة المصرية جذب استثماراتها خاصة فى مجال البترول والغاز الطبيعى.

ومن جانبه، أشار السفير البريطانى إلى تميز العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا اهتمام الجانب البريطانى بالزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية واهتمام المستثمرين البريطانيين بالدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس، والتعاون فى مجال نقل الخبرات وتقديم المساعدات الفنية.

وكان وزير الاستثمار قد أدلى بصوته صباح اليوم فى المقر الانتخابى المقرر له بمدينة الشيخ زايد فى انتخابات المرحلة الأولى لاختيار أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيحمل على عاتقه مسئولية النهوض بالوطن، خاصة فيما يتعلق بإصدار القوانين والتصديق على ما سبق إصداره خلال الفترات السابقة.

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