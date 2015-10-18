منظمات حقوقية ترصد ضعف الإقبال في دوائر البحيرة‎

رصدت تقارير عدد من المنظمات الحقوقية، التي تقوم بمتابعة الانتخابات في محافظة البحيرة ضعف الإقبال على اللجان في الساعات الأولى، ووجود مُخالفات تتمثل في رشاوي انتخابية، وعمليات نقل جماعي للناخبين.

وقال مراقبون تابعون للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، إن نسب الإقبال تتراوح ما بين 3% إلى 5% بحد أقصى، مُشيرين إلى وجود مخالفات، مثل:” الدعاية الانتخابية الكثيفة خارج اللجان – قيام أنصار بعض المرشحين بممارسة التأثيرعلى الناخبين- قيام أنصار حزب النور في منطقة نظير بالنقل الجماعي للناخبين – وكذلك بعض المرشحين المستقلين بدائرة دمنهور – بالإضافة إلى رصد عدة وقائع لشراء الأصوات في قريتي “حفص – والصفاصيف” بدائرة دمنهور، وقرية بدائرة “إيتاي البارود – وشبراخيت”، وفي قرية سيدي غازي بكفر الدوار ومنطقة الخط الوسطاني”، كما رصدوا قيام عدد من رؤساء اللجان بفتح اللجان دون وجود مناديب للمرشحين.