صور|| مخالفات أمام لجنة انتخابية بالهرم.. استخدام لاب توب لتوجيه الناخبين

رصدت عدسة وكالة أنباء “أونا” وقوع مخالفات أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الفريق عزيز المصري بالهرم، حيث قام أحد أنصار مرشح باستخدام الاب توب لتعريف الناخبين برقم لجنتهم الانتخابية وتسهيل الأمر عليهم وكذلك توجيههم لانتخاب مرشحه.
وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.
المراسل : عمر جمال