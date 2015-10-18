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صور|| منظمة إيسا الدولية تراقب الانتخابات البرلمانية بالفيوم

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صور|| منظمة إيسا الدولية تراقب الانتخابات البرلمانية بالفيوم صور|| منظمة إيسا الدولية تراقب الانتخابات البرلمانية بالفيوم

منظمة إيسا الدولية تراقب الانتخابات البرلمانية بالفيوم

تواجد وفد من منظمة إيسا الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وقال محمد كامل، المتحدث باسم المنظمة أن الوفد يضم عدد من المراقبين من دولتى جنوب إفريقيا وغينيا، لافتا إلى أنهم متواجدون فى الفيوم قبل عملية بدء الانتخابات البرلمانية بنحو 4 أيام.

وأشار إلى أنهم عقدوا عددًا من اللقاءات مع المسئولين والإعلاميين بالمحافظة لمعرفة عدد المرشحين وانطباعاتهم عن العملية الانتخابية.

وأضاف أن انطباع المنظمة عن سير العملية الانتخابية بمحافظة الفيوم إيجابى حتى هذه اللحظات وأن عمليات التصويت تتم بشكل شفاف.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

 ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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