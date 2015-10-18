عبدالحسين عبدالرضا نقيباً للفنانين الكويتيين

أعلن الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا انضمامه إلى نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية وجاء إنضمام النجم القدير عقب زيارة نائب رئيس النقابة الفنان طارق العلي له في مكتبه.

وتعد تلك الخطوة انجازاً كبيراً للنقابة التي مازالت تلملم شتاتها ويأتي التحاق عبد الحسين ليدعم موقفها.

ولم يكتف طارق العلي بل أعلن أيضاً عن منح نقابة الفنانين الكويتين لقب نقيب الفنانين للفنان عبدالحسين عبدالرضا في بادرة لاقت إستحسان الجميع في الوسط الفني .

من جهة أخرى وعقب 6 اشهر من قرار وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح بإطلاق اسم الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا على مسرح السالمية الجديد رفع مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إسمه على المسرح رسمياً .

وجاء قرار وزير الإعلام للتاكيد على الدور الذي لعبه نجوم الصف الاول في اثراء الساحة الفنية الكويتية والخليجية بالعديد من الاعمال المميزة التي عرفت طريقها الى قلوب الجمهور وتركت اثرا كبيرا و تكريما للرموز الفنية الكويتية القديرة التي أثرت الساحة الفنية بأعمالها على الاصعدة كافة محليا واقليميا وعربيا.

وتعد المسيرة العملية الحافلة للفنان الكبير والمسرحي القدير عبدالرضا التي تجاوزت نصف قرن جعلته سفيرا فنيا ومسرحيا كويتيا فوق العادة لدى الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط بأعماله وإبداعاته المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية كاتبا ومخرجا وممثلا ورائدا لفن الكوميديا الناقدة والهادفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهو أول فنان يقوم بعمل الأوبريتات التمثيلية الغنائية والتي لاقت نجاحا كبيرا.

عبدالحسين عبدالرضا