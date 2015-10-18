وفاة الروائي المصري جمال الغيطاني

توفي اليوم الأحد الروائي والصحافي المصري جمال الغيطاني، عن عمر ناهز الـ70 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة بسبب ضيق في التنفس ودخوله في غيبوبة.

وقد فارق الغيظاني الحياة في مستشفى الجلاء العسكري.

من أبرز مؤلفات الراحل: "أوراق شاب عاش منذ ألف عام، الزويل، حراس البوابة الشرقية، متون الأهرام، سفر البنيان، خلسات الكرى، رشحات الحمراء، المجالس المحفوظية، أيام الحصر، مقاربة الأبد، خطط الغيطاني، وقائع حارة الطبلاوي، هاتف المغيب، توفيق الحكيم يتذكر، نجيب محفوظ يتذكر، أسفار المشتاق، وغيرها."