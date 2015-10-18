بالصور: الكآبة تخيّم على التركية سونغول أودين الشهيرة بـ نور وحبيبها

شوهدت الممثلة التركية سونغول أودين الشهيرة بنور وحبيبها الممثل المسرحي كريم أليشيك معاً في منطقة نيشانتاشي خلال توقفهما أمام إشارة مرورية بسيارتهما الخاصة، بعد خروجهما من أحد المطاعم هناك، وكان يبدو عليهما علامات الحزن والإكتئاب، وكان واضحاً أنّ النجمين غير سعيدين كما يفترض بهما أن يكونا خلال قضائهما إجازة الصيف معاً، ما جعل الصحافة التركية تتساءل :هل تمرّ علاقتهما بأزمة؟

يذكر أن العلاقة العاطفية التي تجمع الاثنين، مضى عليها سنوات لم تصل بهما إلى تتويجها بزواج رسمي بعد.

وقد أثارت صورة سونغول أودين التي ظهرت بدون ماكياج بوجه باهت و مرهق، حزن واستياء محبيها في مواقع التواصل الإجتماعي الذين كتبوا مئات التعليقات حول صورتها، وأجمعوا جميعاً على أن الحزن جعلها أكبر سناً مما هي عليه حقاً، وعبروا عن تعاطفهم معها.

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