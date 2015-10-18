زواج النجمة Bridget Moynahan من حبيبها رجل الأعمال

تزوجت الممثلة والعارضة الأمريكية Bridget Moynahan من حبيبها رجل الأعمال Andrew Frankel.

وكشفت صحيفة People ان Moynahan البالغة من العمر 44 عاماً و Frankel أقاما حفل الزفاف مساء السبت في Hamptons بولاية نيويورك، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وبهذه المناسبة، نشرت النجمة Bridget عبر انستقرام صورة لها بالفستان الأبيض إلى جانب زوجها، لتتشارك فرحتها مع جمهورها في أهم ليلة بحياتها.

يشار إلى أن هذا الزواج هو الأول Bridget Moynahan ، لكنها عاشت من العام 2004 حتى الـ 2006 علاقة حب مع لاعب كرة القدم Tom Brady، أثمر عنها ولادة Jack إبن الـ 8 سنوات حالياً.