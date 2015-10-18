أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم يدخلون التاريخ من خلال باربي

Google+ Print

الأحد 18-10-2015 14:00

تغيّرت ملامح الدمية الشهيرة باربي مع مرور السنين، كما تغيّرت فكرتها. فبعدما كان لون الشعر البلاتيني طاغياً على هذه الدمية منذ 10 سنوات وأكثر، ويُطلق عليها عدّة أسماء غير معروفة، أصبحت اليوم باربي تحمل أسماء معروفة عالمياً ونسخة عن عدد كبير من النجوم بالشكل والأزياء والمكياج وتسريحة الشعر أيضاً.

فقد تمّ إعداد هذا النوع من الباربي وطرحها في الأسواق،خصيصاً لتمثيل أو تخليد النجوم، أحياء وأمواتاً، وحتى بعض من سياسييّ العالم. ولكن، ما هو شعور النجم عندما يتحوّل إلى باربي، أيّ دمية تجسّد صورته البشرية مئة في المئة، ليصبح اللعبة المفضّلة في أنحاء العالم؟

في معرض الصور أدناه سنرى مجموعة من دمى الباربي لأسماء شهيرة في عالم الفن والسياسة.

 

بالصور: نجوم يتشابهون مع الرموز " Emojis"

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي