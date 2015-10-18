نجوم يدخلون التاريخ من خلال باربي

تغيّرت ملامح الدمية الشهيرة باربي مع مرور السنين، كما تغيّرت فكرتها. فبعدما كان لون الشعر البلاتيني طاغياً على هذه الدمية منذ 10 سنوات وأكثر، ويُطلق عليها عدّة أسماء غير معروفة، أصبحت اليوم باربي تحمل أسماء معروفة عالمياً ونسخة عن عدد كبير من النجوم بالشكل والأزياء والمكياج وتسريحة الشعر أيضاً.

فقد تمّ إعداد هذا النوع من الباربي وطرحها في الأسواق،خصيصاً لتمثيل أو تخليد النجوم، أحياء وأمواتاً، وحتى بعض من سياسييّ العالم. ولكن، ما هو شعور النجم عندما يتحوّل إلى باربي، أيّ دمية تجسّد صورته البشرية مئة في المئة، ليصبح اللعبة المفضّلة في أنحاء العالم؟

في معرض الصور أدناه سنرى مجموعة من دمى الباربي لأسماء شهيرة في عالم الفن والسياسة.

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